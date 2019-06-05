每日一片：夾公仔機冇閂門遭「劫」？母子齊齊擸公仔

夾公仔機冇閂門，是否等於可以自取機內禮品呢？一名小學男生在夾公仔店內，發現一部夾公仔機玻璃門未有關好，竟擅自取去機內的公仔。一直在旁男童母親不但未有阻止兒子行徑，更順手牽羊取去機內公仔。過程被店內天眼全程直擊，網民怒斥「母子檔」偷竊行為，「阿媽都偷埋一份，呢個係咩家長嚟？」



影片是柴灣環翠商場夾公仔店的cctv，記錄了上個月22日下午7時發生的一幕。當時身穿白色小學校服的男童走向一部玻璃門沒鎖上的夾公仔機前，並將它打開。其後，身穿黑色連身裙，相信是男童母親的中年婦人來到，男童即伸手進夾公仔機內取走一隻公仔。未料其母親不但未阻止，更隨取走另一隻公仔。男童得手後興奮地把玩着公仔，但他似乎意猶未盡，未幾又走到該部機，再偷走2隻公仔才跟隨母離去。



本以為事件告一段落，想不到2分鐘後，男童獨自回到夾公仔店再取偷走4隻公仔。網民直呼男童貪得無厭，「真係過晒火！」有網民認為男童母親「教壞細路」，「阿媽都一齊偷？報警啦！」「有冇搞錯呀？阿媽都唔識教仔」。不過有網民認為責任不在母子，沒鎖好門是店主問題，「自己冇鎖好怪得邊個？」