休班警涉影裙底　辯稱同袍誣衊誘交出手機密碼

36歲休班男警員去年12月在金鐘海富中心的扶手電梯，涉嫌用手機偷拍29歲女子裙底春光，他更疑向巡警「撻朵」要求對方「畀次機會先」。被告麥潤森否認一項作出有違公德罪，案件今(5日)在東區法院審理。控方下午傳召拘捕被告的警長陳鎮坪作供。



陳供稱當日他與同袍梁維安一起當更，梁懷疑被告用手機偷拍，要求被告為手機解鎖，被告起初拒絕，但後來被告又自願打開手機給他調查。他在手機內發現一段歷時10秒的影片，影片顯示鏡頭先是由低影向上，鏡頭漸漸移到扶手梯的位置，前方影着一名女子的裙底及「後大髀差唔多底褲邊嘅位置」，而片中女子衣着與事主當日衣着相同。最後他以破壞公眾體統的罪名拘捕被告，警誡下被告保持緘默。



不過，辯方指出，實情是陳利誘被告交出手機密碼，陳還向被告說：「你想唔想拆呢件事？想拆就提供密碼」。辯方指雖然如此，被告覺得自己根本「無做過」，他覺得無需要，亦從無自願打開手機給陳查看。但陳卻砌詞誣衊被告自願打開手機，並搜到偷拍片段。



陳否認誣衊被告，但承認為免事主尷尬，又認為案件始終會帶到法庭審理，因此沒有向事主求證她是否片中人。

