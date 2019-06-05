屯門青衣兩校爆手足口病　共23人中招

青衣商會石蔭幼稚園爆發手足口病個案，20名包括14男6女、介乎3至5歲的學童，以及一名職員受影響。他們自上月9日起出現口腔潰瘍、手或腳出現紅疹和發燒等病徵，全部人均已求醫，毋須入院。衞生防護中心人員已實地視察該校，建議所需的感染控制和預防措施。



另外，位於屯門的興德學校日前亦爆發手足口病，2名學童中招。衞生署衞生防護中心今日接獲興德學校通報，調查顯示爆發涉及2名二年級的8歲男學生，分別於上月27日及本月2日發病，他們均已求醫，毋須入院，目前情況穩定。該校正接受醫學監察。



防護中心表示，會繼續密切留意有關學校的情況，現階段未有建議學校停課。醫學監察期間，中心建議學校加強傳染病防控措施，包括確保校園環境清潔衞生，建議學童嚴格遵守良好個人和手部衞生，避免集體活動，以減低感染風險。學童如出現發熱，不論是否有手足口病病徵，應盡快求診及避免回校。



手足口病個案近日有上升趨勢，由5月初每周約錄得10多宗，上周增至31宗個案，主要來自幼稚園及小學。本周首3天已錄得11宗個案，28人受影響。