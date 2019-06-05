建造業人手需求兩極化　消防設備技工最缺人

以往常聽聞紮鐵及釘板等前期工程缺人，惟原來建造業缺人問題已由前期工種轉移至後期工種，更出現兩極化現象。香港建造業商會今日(5日)發布的「建造業勞工短缺調查」顯示，空缺率達10%或以上的工種分別是批盪工、平水工及空調製冷設備技工，其中消防設備技工空缺達31%，為最缺人工種。



建造業商會統計其會員提供的118個工地，發現共有約2.7萬名工人當值，欠缺1585人，短缺率按年減至約5.89%，推算全港欠缺約6000名工人。該會解釋，香港近年工程量不穩，加上大型基建陸續完工，令行業人力兩極化，前期工程如紮鐵、釘板的工人開工不足，後期工程如消防設備技工和批盪工則不夠人手。該會促請政府加快審批工務工程，以穩定工程量，並在確保本地工優先就業下，適度地輸入外勞。



此外，香港機電工程商聯會今發布同類調查，經點算15個會員公司和電梯商會工程的工地，有7740名工人當值，同時欠缺840名工人，短缺率約為10.9%，其中機械打磨工人短缺率最多，達20%。聯會促請相關政府部門制訂具培訓計劃，以吸引新人入行。