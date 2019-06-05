禮頓經理本稱前年才知欠交表格　後改口2015年已得悉

沙中線聆訊今午(5日)繼續，禮頓施工經理譚志明作供稱，前年才透過港鐵發給他的電郵得知禮頓一直欠交檢查及測量申請表格(RISC form)，惟代表港鐵的資深大律師Philip Boulding於庭上展示兩份港鐵於2015年發出的文件，要求譚跟進RISC form欠交一事，譚即「改口」指自己「無為意到有呢兩份文件」，又承認早於2015年已得知此事。



Boulding指，時任港鐵建造經理陳傑霖早於2015年投訴禮頓於發出RISC form的表現令人失望，更由當時禮頓質量及環境經理Kevin Harman成立專責小組跟進。Boulding展示港鐵相關紀錄，列明港鐵於2015年曾至少兩度要求譚跟進表格一事，質疑譚並非於2017年才首次得知事件。



早前有證供顯示，北面連接隧道滲水問題，是負責紮鐵的分判商永光未將鋼筋完全扭入螺絲帽所致。政府代表大律師周偉倫今日盤問禮頓工程經理William Holden時指，兩份合約所指的交界連接縫，兩邊工程屬不同結構，需待沉降穩定後才興建連接縫，質疑或許是未有做好此工序才出現滲水問題，永光未必需要承擔責任。Holden回應指不排除有這個可能性。