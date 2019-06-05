將軍澳醫院手術做錯位　7歲男童要多捱兩次修正手術

將軍澳醫院為一名右手「掌指關節」脫位的7歲男童進行輔以閉合復位法手術後，始發現鋼絲固定程序誤於男童右手拇指間關節進行，醫生隨後需替男童進行兩次修正手術。院方指，非常關注事件，並列為醫療風險警示事件，會成立根源分析委員詳細調查。



將軍澳醫院表示，一名7歲男童因意外右手拇指受傷，5月31日晚上到該院急症室就診，經X光檢查結果顯示，男童右手「掌指關節」脫位，醫生為他進行閉合復位法治療，惟不成功。



男童同晚被送往兒童及青少年科病房跟進治理，經骨科醫生診視後，於6月1日上午為男童進行輔以鋼絲固定的閉合復位手術。術後男童被送往復甦室，期間醫生發現鋼絲固定程序誤於男童右手拇指間關節進行，而非「掌指關節」患處。醫生隨即向男童母親取得同意，即時再進行修正手術。



其後分別於6月3日及4日的X光及電腦掃描檢查結果顯示，男童右手拇指掌指關節之治療效果未如理想，雖然患處對日後關節的活動能力沒有長遠影響，院方建議為男童再安排一次手術修正情況。院方表示，今日(5日)已與男童家屬會面詳細交代事件，並就治療患處位置出現誤差表歉意，院方將於8個星期內向醫管局呈交報告。