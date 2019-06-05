科大研製超級天氣預警系統　可6小時前預報豪雨

天氣變幻莫測，香港科技大學領導的一個國際跨學科研究團隊，近日獲大學教育資助委員會撥款9185萬港元，用以建立一個全面的極端天氣及山泥傾瀉預警系統，將來或可將豪雨預報期由3小時提前至6小時前，為公眾及應變單位提供更充裕的時間應對潛在災害，為教資會在香港資助過的最大型山泥傾瀉研究計劃，預計將歷時8年。



這個跨學科團隊由氣象學家、土力工程師、地理訊息學家和計算機科學家組成，利用人工智能及機器學習技術，分析從遙感衞星等不同監測器中取得的數據，如風速、降雨量、濕度、氣溫等，製作出一個嶄新的實時天氣預報系統，以及一個獨一無二的多源立體山泥傾瀉監測系統，將為經常面對山泥傾瀉威脅的地區如巴西、意大利、日本等國家提供借鑒。



項目的另一重點是成立一個斜坡安全中心，為公眾及業界提供一個實感體驗的學習環境，透過大規模開放線上課程、新興的擴增/虛擬實境及可視化的技術等，教育並提升公眾的防災意識，同時促進技術轉移。



領導研究的科大協理副校長(研究及發展)吳宏偉表示，現時許多山巒起伏的地區，例如香港，仍未為因氣候變化引發的極端暴雨及其潛在的破壞性影響做好準備，透過優化災難性天氣的預警系統，研究將有助決策者、有關當局及救援人員有更充足的時間作好準備，從而提高香港社區的復原力。