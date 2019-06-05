新居屋反應熱烈　首周收表近12萬份超額23倍

今期居屋反應熱烈，一個星期以來收到11.8萬份申請，超額認購23倍，當中77%為網上申請。今期居屋5月30日開始收表，6月12日截止申請。



房屋署表示，截至今午(5日)5時，樂富的房屋委員會客務中心累計派出18.9萬份申請表，當中約5.5萬份是居屋綠表和13.4萬份是居屋/白居二白表，並累計收到2.7萬份居屋/白居二申請表。網上申請方面，房委會累計收到9.1萬份居屋和4.7萬份白居二申請。



今期居屋以市價59折定價，6個項目包括市區靚盤何文田常樂街的冠德苑、長沙灣發祥街西的凱德苑、荃灣德士古道尚文苑、將軍澳雍明苑，馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，創下復售居屋以來數量最多的一期，合共4871個單位。最平156萬港元可入場，最貴529萬港元單位在何文田冠德苑。8月攪珠、11月揀樓。



至於3月底開始揀樓的長沙灣綠置居麗翠苑銷情緩慢，今日只售出21個單位，2545個單位之中，賣剩約100個開放式細單位。連日來，房署邀請約100個單身申請者揀樓，但逾半甩底。

