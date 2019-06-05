議員引《東方》論公僕亂象　促政府解決提升效率

立法會討論由議員謝偉銓提出的「改善公務員待遇，提升施政效率及推動創意與創新」議案，其中議員鄺俊宇引述《東方日報》今日(5日)報道，認為現時出現各種亂象，公務員系統有需要作出改善。議案最終在無人反對下獲得通過。



《東方日報》今報道，耗資1.7億港元的迪士尼碼頭，自超強颱風山竹吹襲後遭到摧殘變成廢墟。鄺俊宇形容此等亂象若非有傳媒揭發，公眾不會得悉，反問公務員團隊及政府部門有沒有職級可處理。鄺續指，迪士尼碼頭明明是好事，如今卻變成荒島，運輸署理應「孭飛」，故要改善公務員待遇之餘也要衡工量值，他雖對公務員系統有信心，但系統一旦出現亂象亦應從微處改善。



議員許智峯批評，公務員愈見偏離政治中立，就如選舉主任權力過大，竟可以取消港人的被選及參選權等，質疑公務員被迫擔任政治操作的劊子手，已經偏幫政府做事，冀公務員可講良心。



議員蔣麗芸點名批評滲水辦效率奇低，多年來均無助市民解決居所滲水問題，當中問題包括食環署和屋宇署各自為政，水務署又不在涉事部門中，認為政府必須作出相應協調。她又提及去年超強颱風山竹襲港後，清理塌樹涉及9個部門，導致至上月仍有數百個地點未及清理，政府必須正視政出多門的問題。



金融界議員陳振英指，早前有民調反映有48%市民不滿政府，撇開政治因素亦代表不少市民對政府印象一般，批評政府沒有以市民為本。



公務事務局局長羅智光表示，不認同有議員將公務員依法履行職務的角色講成政治任務，強調公務員必須保持政治中立，包括擔任選舉主任，未來會繼續嚴格按照《基本法》，保持政治中立及以不偏不倚原則履行職務。

