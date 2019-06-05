血液試劑不準確　4袋假陰性血小板已被4醫院使用

醫院管理局早前接獲試劑生產商Bio-Rad通知後，即時停用兩個批次的血液試劑及相關血液製品，因懷疑試劑在測試血液內不規則紅血球抗體時可能出現假陰性。醫管局今日(5日)表示，紅十字會輸血服務中心覆檢4594份經有關試劑測試的捐血樣本後，確定4個樣本出現假陰性，而醫管局轄下17間醫院血庫檢視3860個涉及有關試劑的病人血液樣本後，亦發現10名病人的測試結果出現假陰性。



醫管局指，紅十字會樣本所屬的血液被製成6袋血液製品，分別為2袋紅血球及4袋血小板，並已分發到醫院，其中4袋分別被送往將軍澳醫院、瑪麗醫院、港怡醫院及香港浸信會醫院的血小板已使用。



經審視臨床紀錄後，瑪麗醫院輸血的病人確認沒有相關紅血球抗原，而將軍澳醫院的病人在輸血前亦確定帶有相關紅血球抗體，因此兩名病人輸入有關血小板後，均不會影響臨床情況。紅十字會輸血服務中心已聯絡兩間私家醫院，通知主診醫生跟進另外兩名病人。



醫管局轄下共17間醫院血庫檢視有關試劑的病人血液樣本測試紀錄，覆檢後發現當中10名病人的測試結果出現假陰性情況。醫院已確定並沒有病人曾接受過不適合的血液製品作輸血治療，同時經覆核病人紀錄後，7名病人的病歷因已記錄不規則紅血球抗體測試結果，故他們的病歷不受影響，另外3名病人則需要根據覆驗結果，更新病歷紀錄。



