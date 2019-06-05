毓民特區：港官無能應對貿易戰　港人只能坐以待斃

中美貿易戰風起雲湧，香港經濟前景勢必被波及，然而財政司司長陳茂波卻毫無對策，經濟不景、民生凋敝只會愈來愈嚴重。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《毓民特區》，主持人黃毓民直斥港官們高薪低能，視野與小學生無異，政府如此無能，無法改善民生問題，若再加上經濟不景，港人只能坐以待斃。



面對中美貿易戰，中國國務院新聞辦公室日前發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，以示不會退縮的立場。黃毓民指香港處在中美之間，只要兩國互相加徵關稅，無論貿易戰最終誰勝誰負，對香港都不會有任何益處。黃狠批陳茂波只識發表「美國反覆善變」、「港府公共開支不會減縮」的言論，既沒有緊貼形勢作出評估，更沒有提及如何將貿易戰對香港的影響減至最低，更遑論提出實質對策，情況令人不能接受。



黃表示，香港經濟結構以對外貿易為主，而且由地產、金融和服務業作為經濟火車頭，中美貿易戰當前，港官絕不能「等運到」。尤其香港現時的民生問題已經夠多，基層市民陷水益深、蹈火益熱。黃指出，現時每年平均公屋單位興建量不足兩萬個，卻有接近三十萬輪候大軍。與此同時，大白象工程超支卻比比皆是，港府不去追討承建商工程延誤引致的損失，反而給他們撥款，多宗超支合計撥款千多億港幣，可以興建多少公屋、醫院？港府坐擁逾萬億元的財政儲備，只對承建商大慷納稅人之慨，對小市民卻吝嗇到不得了，簡直離譜。



黃批評，由特首林鄭月娥到三司十三局各司局長，沒有一個是稱職的，統統都是只知坐享高薪厚祿、「坐以袋幣」之人。陳茂波派四千元計劃，不知派到何年何月，市民才收到錢，固然是「史上最廢財爺」；律政司司長鄭若驊徇私枉法、知法犯法，堪稱「史上最多醜聞」律政司司長；政務司司長張建宗則慣性神隱，被譏為「史上能見度最低」的政務司司長。靠這樣一班港官治港，香港想不沉淪也難了。



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