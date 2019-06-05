薪低難留人致人手負增長　衞署醫生空缺率達20%

醫生人手不足是死症，除了醫管局公立醫院，衞生署醫生人手亦長期「十個煲得九個蓋」。立法會文件披露，衞生署的醫生人手編制為575人，但目前實際醫生數目僅得462人，空缺達113個，最新空缺率達20%。其中，最缺人的分科是兒童體能智力測驗，空缺率高達40%。政府醫生協會會長李慧茵直言，衞署人工低，難留人，導致近年出現醫管局過檔衞署醫生回流醫管局現象。



食物及衞生局回覆立法會文件透露，衞署過去三個財政年度的醫生職系每年流失人數介乎21至25名，流失率為百分之4至6，但三年間僅增聘了69名醫生，人手負增長。截至今年4月1日，實際醫生數目遠低於編制，部分專科空缺率嚴重，除了最嚴峻的兒童體能智力測驗，衞生科空缺率亦達25%，家庭醫學達17%，只有懲教所及特別預防計劃的醫生人手達標。



人手不足下，早已為人詬病的衞生署皮膚科輪候時間亦刷新高，容鳳書皮膚科診所新症排期要去到2023年3月，長沙灣診所亦要排到2022年10月。在輪候隊伍不斷增加的同時，卻出現就診人次下降怪現象，去年的皮膚科就診人次為216,900人次，比前一年下降了1.9萬人次。李慧茵認為是醫生人手流失卻未能填補所致，令到病人輪候時間按年增加。



對於衞署醫生空缺率上升，李歸咎於人工待遇多年未改善，以前不少醫管局醫生認為衞署較好做，時間又穩定而過檔，但人工及待遇始終差一截。以衞署高級醫生為例，每月最高人工為12萬港元，但醫管局同職級醫生卻達16萬港元，培訓機會亦較多，令近年不少醫生寧回流醫管局工作。



此外，立法會文件同時披露醫管局各大聯網專科醫生流失情況，當中港島西聯網臨床腫瘤科於18／19年度的流失率驚人，高達32%，共有5名醫生走人，其中4人年資達21年或以上，顧問級醫生佔3人。據了解，當中2人過檔私人醫療集團，餘下2人退休，該聯網其後增聘2名醫生，臨床腫瘤科醫生現有14人。至於新界西聯網骨科及港島東聯網耳鼻喉科流失率亦達20%。