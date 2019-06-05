花費37萬購保健品　乳癌事主：諗住「博一博」買個希望

油麻地健康產品公司銷售貴價保健品涉嫌詐騙案，3名受害人分別為一對兄妹以及患有乳癌的黃女士。據黃女士稱，她患乳癌數年，需定期到屯門醫院覆診，每月藥費1萬多港元，多年來飽受癌病折磨。今年3月，有患肝硬化的朋友聲稱，服食有關公司銷售的藥丸後，感覺肝臟好轉，不需施換肝手術，她有感癌症一直未癒，遂「博一博」買個希望，才到有關公司接受體檢。



當時有負責人聲稱為細胞醫生，經檢查後指其身體狀況愈趨嚴重，倘做化療，可能會殺死正常細胞，但服食其公司由美國進口專門醫治癌症的藥丸，則可於3個月內痊癒。黃女士抱着「試一試」心態，花近10萬港元購買每樽售價高達18,800港元、65粒，可服5日的藥丸。可惜食完藥丸後，在沒有感覺身體狀況有改善下，黃遂到公司查詢，但再被游說購買更多藥丸，令她要向銀行借錢買藥，前後共花費近37萬港元。



其後，黃依然感覺身體狀況未有改善，仍出現胃酸倒流，遂對藥物成效存疑，因此決定到醫務所做檢查及化驗，結果得悉病況依舊。5月13日下午，黃女士到公司要求退回一半款項，但有負責人聲稱其藥丸有效，堅拒退款，她有感「傾唔掂數」，加上對方態度囂張，於是報警求助。



黃女士對此極為憤怒，「我病得咁辛苦，聽到有好藥醫病，又唔使打針，梗係想博下，點估到會畀人呃，連救命錢都冇埋，希望其他被呃啲人見到新聞後，向警方舉報」。



與兄長同樣受害、有脂肪肝的張女士（化名）表示，透過報章得悉該公司免費提供檢查，及可治療脂肪肝，抱着「不妨一試」的心態，今年1月到公司體檢。當時有負責人指她有中風迹象，着她購買每樽14,800港元藥丸服食。當時她半信半疑，買藥後找朋友上網查看過公司，得知7年前曾經被人投訴過，但她本着這已是陳年舊事，加上想身體盡快復元，因此決定試食。後來，患糖尿病的哥哥也與她一樣購買藥丸服食，花費約30萬港元。



約1個月後張再到公司檢查，有負責人再指她癌細胞指數好高，身體會轉差，她因此再花費20萬港元購買藥丸服食。其後她接受正式測試，發現身體癌細胞指數根本沒有增高，懷疑公司有問題下，在上月13日與兄長到公司要求退款，當時負責人承諾退款，惟當時在場的黃女士已經報警，張與兄長只好隨警員返警署落口供。張女士稱，只要負責人退款，她願意和解。