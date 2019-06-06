有着數！每日上東網　逾10,000份禮品等你揀

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1. 下載或更新東網APP

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6. 會員逢星期二中午12時可進入「兌換積分」介面，將on.cc coins兌換成Club積分，即可隨時透過The Club 網頁或手機APP，換取豐富禮品！



精選10款必揀禮物



★ 英國人氣Supersonic™ 風筒

★ 超人氣藍牙耳機

★ 手提遊戲機套裝連遊戲光碟

★ 法國品牌瓷器廚具套裝

★ 英國人氣風扇暖風機

★ 法式品牌手工馬卡龍禮盒

★ 超市禮券

★ 日本人氣抹茶年輪蛋糕

★ 意大利天然黑松露菌醬

★ 媒體商店禮品卡



註：



1.活動受條款及細則約束。禮物只供參考，更多禮物請參閱The Club網頁：http://bit.ly/clubgiftforoncc



2.每月賺取最多on.cc coins的2位會員仲可以獲得雙人來回機票一套，與旅伴一起免費去旅行。今個月，我哋請您去台北！



3.機票大獎只計你賺到嘅on.cc coins總數，即係話，就算將on.cc coins換咗做Club積分，都唔會影響你爭奪機票嘅機會！