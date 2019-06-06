近年流行　日本冰毒價為港10倍

日本偵破當地歷來最大宗冰毒案，檢獲約一噸冰毒，相信供應本土市場。消息指，日本人近年流行吸食冰毒，需求甚大，但由於日本在各口岸加強打擊毒品入境，故當冰毒運至日本會「升價十倍」，以本港現時每克冰毒市值約五百五十元計算，在日本每克可售賣五千多元，加上自內地近年嚴打冰毒，令供應量減少，故冰毒亦由兩三年前每克約二百多元，在本港漲價至現時約五百多元，可謂「翻一番」。



有本港資深執法人員透露，以往冰毒主要來自內地，但由於近年供應減少，故其他地區亦開始製造冰毒，例如東南亞、墨西哥、非洲及台灣，但成品大多以打游擊的方式偷運至其他地區，像日本今次檢獲多達一噸冰毒，實在是近年罕見。



其實今次在日本檢獲的冰毒，無論是數量抑或市值，均足以與迄今為止搗破的全球最大宗世紀冰毒案「匹敵」。二○○四年六月，香港、澳洲、新西蘭、馬來西亞與斐濟五地警方聯手，搗破南半球最大型的冰毒生產工場，檢獲的原材料足以製成一噸冰毒，市值逾四十二億港元，行動中共拘捕十三人，包括七名香港人。



斐濟警方當時透露，該販毒集團是國際性，資金來自香港，生產過程則由香港和馬來西亞毒販共同操控，原料來自大陸，製成的冰毒則銷售至澳洲、新西蘭及歐美等地。