東方日報A1：從港水路走私一噸冰毒　7華漢被捕

在各地政府聯手打擊下，本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團走向末路，近月瘋狂出貨。日本警方周一（3日）破獲「世界之毒」的毒案，在靜岡縣一艘船隻上檢獲約一噸疑從香港走私入境的冰毒，是該國歷來單次檢獲的最大批，市值約六百億日圓（約四十三億五千萬港元），七名中國籍男子落網。



日媒周三報道，海上保安廳和東京警視廳數年前開始接到居民舉報，稱有可疑船隻駛來，於是加強留意調查，至近日接獲線報。周一晚上九時半，一艘長約十米及沒有船名的白色船隻抵達靜岡縣南伊豆町海岸，一早在場埋伏的警員上船檢查，發現大批冰毒。據報毒品分裝在五百個袋內，每袋約重兩公斤；初步懷疑是在海上從其他船隻接收得來，準備在靜岡縣卸貨。



兩名卸貨的男子「人贓並獲」落網，警方翌日拘捕餘下五名涉案男子。他們涉嫌違反《興奮劑取締法》，年齡介乎二十歲至四十九歲，均為中國籍，包括一名三十五歲姓林男子。警方正循涉及國際性的走私毒品集團及黑幫展開調查，所有被捕人士否認罪嫌。日媒指涉事船隻配備兩個附有螺旋槳的舷外機，船內則有進食過的痕迹，垃圾散落周圍。



這宗大毒案引起附近居民議論紛紛，一名在附近店舖工作、發現該艘可疑船隻的男子稱，當日早上七時外出工作期間，發現該艘明顯很可疑的無名船。一間酒店的社長表示，該船的證件過期，認為是違法船隻，並對在如此寧靜的海岸發生此事，深感震驚。



日本警察廳表示，國內各地警方去年檢獲合共一千一百三十八點六公斤冰毒，是連續三年數量超過一噸，而今次檢獲的冰毒已經與一年的數量匹敵。日本過往亦多次檢獲大批冰毒，此前最大宗發生於二○一六年，當局在一艘停泊沖繩那霸港的遊艇上，發現五百九十七公斤冰毒；一九九九年，警方在鹿兒島縣南薩摩市，檢獲五百六十四公斤冰毒。



今次是過去二百一十二日內第四十三宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產毒品運往海外瘋狂散貨。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



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