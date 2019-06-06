考試唔夠60分要重考　校長智障論惹學生不滿

天水圍直資學校中華基督教青年會中學在學期考試突推「辣招」，要求全校學生各科須考獲至少60分，否則需要重考，考卷內容與首次考試相同，若重考不達80分，學生需要再重考直至達標。有學生更稱校長指學生如重考考不到80分，是連「智障」都不如，令學生非常反感。校方承認曾用「智障」一詞，但強調是反問句，意思是學生有能力達標。



據學生向東網記者透露，學校本周一(3日)起舉行學期考試，翌日考試後，校方安排學生到禮堂集合，由校長陳錦偉公布最新考核措施，以高中為例，核心科中、英、數、通識科要考獲60分或以上，否則要重考並獲80分或以上；選修科若考獲60分或以上，學生可繼續修讀，否則需重考至80分或以上才可繼續修讀；最終未能達標者，需要退修部分科目。



有學生直言，該校學生的成績一向屬中游，以其班別為例，只有約半數人可考獲60分或以上，更稱:「文憑試通識科考到60分以上已經有5*，如果個個都要考到80分，個個都做到DSE狀元啦！」認為校方措施不切實際，是固意刁難學生，並說︰「學校仲話如果重考考唔到80分，暑假都要返嚟再考過。」



中華基督教青年會中學校長陳錦偉表示，以往個別老師都會要求學生重考，今次是統整措施，目的是鼓勵學生用功溫習，直言：「如果考試唔識，老師會教到識為止，可以有N咁多次重考，試卷會用同一份。」他預計不同科目需要重考的人數不同，部分科目可能會有10多人要重考。



陳錦偉又解釋，他不是指學生「智障」，並說︰「我意思係我同同學都係一樣，反問大家如果考唔到，係唔係能力嘅問題呢?」否認用詞不當。