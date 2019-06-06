探射燈：法例存漏洞　棕地違規難取締

本土研究社去年1項調查顯示，新界棕地於24年間擴大近1倍，截至前年總面積達1521公頃，平均每年增長30.4公頃。其中粉嶺梧桐河一帶屬重災區，棕地在24年間增加10倍，主因是區內部分農地僅被列入「分區計劃大綱圖」（OZP），而未被「發展審批地區圖」（DPA）涵蓋。根據《城市規劃條例》，規劃署只可於DPA涵蓋的地方進行土地利用的執管工作。換言之，署方無法在上述地區就違規棕土進行執法。



世界自然基金會香港分會經理（本地生物多樣性）劉兆強表示，港府1991年修訂有關條例，冀透過建立DPA與諮詢制度規劃鄉郊土地的使用，但有關條例並無追溯力，即當年本已劃入OZP的地方不能重複劃入DPA內，導致現時規劃署執法受限的局面。他續指，棕地引致的水浸問題關乎人命安全，港府有責任檢視相關規劃漏洞，並研究立例或修例堵塞。

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