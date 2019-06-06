探射燈：非水浸黑點　渠務署清理欠積極

渠務署自1994年起，根據過往水浸紀錄及接獲的水浸投訴制訂「水浸黑點」名單，黑點數目由最初90個減至現時的6個，雖然該署每逢暴雨會派人到場駐守以清理堵塞，惟近年不少水浸地點並未列入名單，因潮汐影響而容易發生水浸的地方亦不會加入名單內。有立法會議員表示，渠務署在非水浸黑點的清渠工作上依賴市民舉報，認為可以更主動。



上周黃雨導致水浸的元朗廈村鄉一帶共3條村，都不在渠務署的水浸黑點名單上。立法會議員兼元朗區區議員梁志祥指，過去經常接獲區內居民投訴河道淤塞，渠務署雖然會在數日後前往清理，惟署方甚少主動巡查河道狀況。他認為，現時天氣預報已相當準確，署方應把握暴雨前的時間，派人到各河道預先清走雜物及淤泥，從而減低水浸風險。

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