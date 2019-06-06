探射燈：棕地亂發展　暴雨淹鄉田　村民淚漣漣

本港早前暴雨連場，新界多處水浸為患，東網發現或與周邊棕地發展有關。元朗沙洲里村上周黃雨浸至水深及腰，洪水湧入民房浸壞家當，村民稱前所未見；新田小磡村河道疑曾遭非法倒泥，每逢大雨河水外溢淹沒農地，有花農損失慘重；八鄉馬鞍崗有狗場每年雨季「硬食」毗鄰棕地貨倉排水。關注團體指棕地嚴重影響鄉郊水文地理環境，立法會議員促動用《收回土地條例》收地開展排洪工程。



沙洲里村村民徐先生稱，5月27日一場黃雨竟釀成水浸，雪櫃、電風扇，及大堆衣物等全報銷。他表示，村東面一個佔地約10公頃的貨櫃場，去年在去水道旁新開鑿渠口，懷疑村內排水系統因而不勝負荷。同村村民陳先生的住所受災情況更嚴重，水浸遺下的水線高至及腰，洪水越過擋水板湧進室內，家中一片狼藉。



新田小磡村的「信芯園」上月底有7塊田被淹半日，已栽種3星期的向日葵花苗全部枯萎。場主梁日信表示，附近露天貨倉等棕土作業過去10多年迅速蔓延，近月又有一幅近2萬平方呎農地被水泥填平，灌溉河不時遭人非法倒泥，引致淤塞。他續指，渠務署早於1989年將新田石湖圍一帶列作「水浸黑點」，至今逾30年仍有部分排水系統改善工程因收地問題尚未開展，他惟有沿河道築堤壆自保。



八鄉去年8月底紅雨期間多處變成一片汪洋，包括位於馬鞍崗的流浪動物暫託中心「阿棍屋」，當時場內80隻狗和10隻貓處境危急，需由消防員救出。負責人謝女士指，近日水浸雖未算嚴重，然而水位仍高於腳踝，憂慮接下來的雨季會有更危險的水患。



「新界農地近年大規模石屎化，唔少土地已經喪失儲水能力。」本土研究社成員楊夏至指出，棕地對鄉郊水文地理環境影響甚大，經過平整工作後，可比原先高出3至4米，造成周邊村落和農地等低窪地區水浸。



立法會議員郭家麒批評，港府多年來對棕地胡亂發展視若無睹，又斥渠務署多年來以收地困難為由拖延新界排洪工程實屬藉口，促動用《收回土地條例》回收土地。



渠務署回覆表示，私人土地業主申請更改土地用途，需提交土地排水系統細節作審批，署方會檢視有關方案，以確保附近排水系統不會受其影響或超出負荷。而過去3年，署方在暴雨期間接獲約280宗水浸報告，當中約一半發生在北區、元朗、大埔及沙田區。

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