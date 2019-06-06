內地發放4個5G商用牌照　包括3電訊商及中國廣電

內地工業和信息化部（工信部）日前曾表示，5G商用牌照將於近期發放；及至周四（6日），內地官媒確認，當天向中國電信、中國移動、中國聯通及中國廣電發放5G商用牌照。



根據此前的規劃，中國5G原定在明年才會正式商用，如今直接跳過此前計劃的試商用牌照，提早半年發放正式牌照，反映內地的5G商用速度明顯加快。另內地媒體引述營運商知情者透露，工信部早上8時40分在北京舉行發牌儀式，電訊營運商獲得牌照後，將可實現5G業務的正式商用，加快部署相關工作。



工信部部長苗圩在會上強調，基礎電訊企業要加快5G商用步伐，推進5G網絡共建共享，推動中國5G高質量發展，「聚焦工業互聯網、物聯網、車聯網等領域，為更多的垂直行業賦能賦智，促進各行各業數字化、網絡化、智能化發展。5G牌照發放後，我們一如既往地歡迎外資企業積極參與我國5G市場」。



據了解，中國移動今年規劃完成3萬至5萬個5G基站建設，投資額為172億元（人民幣．下同，約195億港元）；中國聯通預計建設2萬個基站，投資計劃為60億（約68億港元）至80億元（約90.8億港元）；中國電信計劃建設2萬個基站，投資為90億元（約102億港元）。3家電訊營運商已分別在全國10多個城市展開5G組網試驗。



工信部在周一（3日）曾表示，當前全球5G正在進入商用部署的關鍵期，並指5G標準是全球產業界共同參與制訂的統一國際標準，中國聲明的標準必要專利佔比超過30%。有業界人士認為，在未來4年，各公司將對5G大舉投資，最高可達到570億美元（約4446億港元），用以建設更高的網絡密度，增加頻譜和升級有源設備。



另有業界人士指出，移動VR（Virtual Reality，虛擬實境）、AR（Augmented Reality，擴增實境）等消費業務可在5G時代重新開啟，而且隨着網絡基礎設施能力增強，也將促進醫療、工業、農業、電網、媒體、教育等行業領域的發展。與此同時，中國各地圍繞5G項目，如火車站、智能高速公路、地鐵站、自動駕駛示範區等項目百花齊放，同時網速的提升將創造全新商機，並帶動新一波的經濟發展。