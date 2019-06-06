政Whats噏：肥彭月內兩度回魂　再就修逃犯例指指點點

所謂「不在其位，不謀其政」，但香港回歸近22年，每逢出現大事，末代港督彭定康(肥彭)依舊陰魂不散，好似近來社會討論得如火如荼嘅修訂移交逃犯條例，肥彭就拍片發聲明，係一個月內兩度「回魂」喺到指指點點，公開要求港府撤回方案。佢今次仲重提出任港督時做過嘅嘢添，以為自己好有分量，實則係過氣舊人，唔係以為會有人信佢呀嘛？



肥彭喺上月底先接受傳媒訪問講修例，近日就拍片發聲明，以為佢啲理據有幾咁驚天地、泣鬼神，實情咪就只係老調重提。同上月底嘅訪問一樣，肥彭只係喺到「數白欖」，包括話修例就係移除香港同內地嘅「防火牆」，會危害香港作為國際貿易中心嘅地位，又話會影響經濟穩定、法治、安全等，對於港府唔理解會有咁大影響感到「驚訝」，不斷重複指中央近年加強控制香港，打擊異見人士等。



最離譜係肥彭居然重提自己出任港督時嘅事迹，話當年經常去華盛頓游說，要求美國唔好將香港同深圳、上海等城市混為一談，強調香港嘅商業同經濟必須要同中國分開，重申認為修例唔應該出現。



對於一位過氣咗20幾年嘅前港督，仲可以咁理直氣壯就香港事務噏三噏四，相信唔少人都同樣會感覺到「驚訝」。既然早已還鄉，就應忘卻前塵往事，重提當年所謂嘅「功績」，擺明係刷存在感，搞事又搗亂嘞！