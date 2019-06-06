反對修逃犯例遊行周日舉行　監警會不派員監察

民陣將於周日(9日)發起遊行，反對修訂《逃犯條例》，消息指警方擬以處理七一遊行的規模應對。獨立監察警方處理投訴委員會主席梁定邦表示，由於時間倉促，監警會當日不會派員到場監察，但會安排人手在總部候命，各委員亦會透過媒體密切留意遊行情況。至於今年七一遊行，監警會將如常安排人手監察。



被問及針對警方新購置的水炮車具體指引內容，梁預計在7月16日前可獲安排視察警方的水炮車演習，屆時將參考外國有關動用水炮車的原則。他指，監警會成立10周年，共處理逾2.5萬宗投訴，多年來雖被質疑無權作調查，但過去多年有向警方提出多項改善建議，認為監警會與警方服務社會的方向一致。



此外，資深大律師、監警會前主席翟紹唐表示，因事未能參加今午(6日)法律界發起的反修例黑衣遊行。他指，兩大律師會已反映對修例的憂慮，又引述有外國領事向其表示，擔心因不熟悉其他國家的制度而受影響，「唔止內地，有啲地區嘅刑事法我哋未必熟悉，可能唔知情犯下經濟罪行，對嚟港營商人士造成憂慮。」他指即使港府已就修例多番解釋，但社會反應不太正面，希望當局再多下工夫。