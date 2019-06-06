醫局管理不善欠規劃　議員要求改革以病人為本

香港公營醫療系統問題多多，包括資源錯配、醫護人手不足等，政府和醫院管理局多年來束手無策。立法會今早(6日)復會，辯論由立法會議員陳恒鑌所提出「推動醫療改革」無約束力議案。多名議員批評醫管局管理不善，缺乏長遠規劃。



陳認為，香港公營醫療系統忽略預防性醫療，只側重治療患重病的病人，導致市民難以「病向淺中醫」。他舉例指，現時一名患有不同病痛的病人，由於專科覆診時間不同，須多次來往醫院，批評醫管局的服務模式並非以病人為本，只為方便管理，建議政府增撥資源予發展基層醫療，並盡快改革，讓醫療制度可更全面。



有份提出修正案的醫學界議員陳沛然批評，醫管局在醫院和病床數目方面欠缺長遠規劃。他舉例指，香港公立醫院在2003年沙士爆發後減少約2600張病床，至今病床數量仍未能回到2003年水平。而觀塘區在2004年至2017年間增加14條公共屋邨，該區人口增長逾6萬人，但區內的聯合醫院內科病床數目卻不增反減，醫管局難以逃避責任。



本身是醫生的議員郭家麒批評，醫管局已成為尾大不掉的機構，形容是「政府管唔到、又做唔得好嘅機構」。他表示，在過去醫務衞生署的年代，雖然資源不多，但當時政府的目標是會盡所有能力，把所有醫護人員的時間放在醫療工作上，但現時醫管局卻在會展舉行大會，又會「九唔搭八」地製作一大堆與現實不符的數據，批評若對比醫療服務，今日的醫管局比過去的醫務衞生署更不濟。



食物及衞生局局長陳肇始稱，指政府會「重中之重」推動基層醫療服務，並會強化公營醫療服務。她承認香港醫療體系是偏重治療，會銳意投放資源推動以地區為本的基層醫療服務，亦會透過推動個人及社區教育，提升市民對疾病的意識，減少市民到專科求診和住院需要。她亦表示，醫管局最新策略計劃已列明會以病人為中心，將從根本方向改變護理模式。