工會料公僕同性伴侶福利開支有限　議員憂有大變化

高級入境事務主任梁鎮罡，就同性婚姻配偶可享公務員家人福利及共同評稅的上訴案件，終審法院今日(6日)裁定梁上訴得直。公務員事務局回覆東網指，尊重終審法院的判決，會詳細研究判詞，徵詢律政司的意見，再作出適當的跟進。



立法會議員周浩鼎對裁決表示不同意，但也無奈接受，認為同性伴侶於外地結合，日後都可按照今次裁決的原則來申領福利，擔心將來的福利分配安排可能出現翻天覆地變化。周指，今次判決雖無更改一男一女婚姻制度的要求，但社會上仍可能有人擔心婚姻制度將來能否得到保護與維持。



公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，不同性傾向的公務員不應受歧視，形容裁決是好事，認為部分有同性伴侶的公務員未必會申請福利，以免暴露身份，相信新增的福利開支有限，政府能應付。



大愛同盟總幹事梁兆輝形容裁決雖未觸及同性伴侶婚權，但仍是指標性的一步，讓公務員同性伴侶的權益能夠與異性伴侶看齊，他批評政府就案件提出上訴是勞民傷財，而當局在同性伴侶締結關係的議題上，不應放慢腳步，否則相關的司法覆核案或會陸續有來。