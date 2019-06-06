南亞新村繼續「拆啲唔拆啲」　區議員批評政府歎慢板

深水埗通州街橋底「南亞村」雖然在年初被夷平，惟南亞假難民早已轉移陣地，佔據旺角渡船街一段行車天橋底，以及甘芳街一帶重建「南亞新村」。上月中，政府於現場張貼公告，稱6月將進行清理行動。至今早(6日)9時許，12名警員、14名食環署人員，聯同5名社工及10多名外判工人等採取拆村行動，開始拆除渡船街一帶約10間木板屋。



現場消息稱，大部分村民已搬離現場，該批木板屋已清空，工人戴上口罩及勞工手套，將木板屋解體，並將大批雜物用黑色膠袋裝起，再逐一搬上手推車，繼而用泥頭車運走，警員則在旁監察及封鎖現場一條行車線，方便工人清理，稍後工人再搬來鐵絲網將現場圍封，防止有人再搭屋。至於附近的甘芳街一帶木板屋，則未見人員到場，記者現場所見，甘芳街約搭建有4間木板屋，未有張貼告示提醒村民遷走。



期間，一名居住上址的尼泊爾村民拒絕合作，需社工在場「開導」約半小時，才同意離開，並準備租住救世軍宿舍的單人房間；另有2名本地村民亦在現場，其中一人坐在櫈上「攤抖」，他表示在上址居住約3個月，現時已將物品遷往附近朋友家天台暫放，「但唔知去邊住」，希望社工進快幫忙找多一位合租人，以分擔租金。



另外，有在附近居住的街坊對拆村表示歡迎，區內的治安及衞生問題有望改善，其中在上址開舖約7年的林小姐表示「睇住佢發展，以前再多人啲，依家好少少」，以前夜晚會擔心安全問題，清拆後應該會好轉。另有一名姓陳女街坊則稱，近年區內多了不少南亞人士，坦言「始終自己社區」，擔心治安問題。另外，街坊李小姐則表示，以往曾見過社工等前往探訪，亦見過政府人員前去驅趕，但「趕呢度去嗰度」，完全無法根治，希望政府盡快安排住處給這批露宿者，才能解決問題。



油尖旺區區議員許德亮表示，上址木板屋佔據問題約有2、3年，以前甚少收到附近居民投訴，但自從通州街橋底「南亞村」被夷平，不少南亞村民流竄而至，搬至渡船街聚居，從而引發環境、噪音、治安甚至毒品交易問題，「啱啱都有人喺度懷疑啪咗丸仔，唔肯走」。他批評政府部門行動慢，至今日才完成渡船街的木板屋清拆，又批評部門之間互相卸責：「向政府反映過好多次，喺區議會都討論過，但個個部門都話唔關自己事」。



許續稱，現場清拆後將會改建成慈善團體用地，提供舉辦青少年活動及宗教儀式等。至於甘芳街一帶，數年前開始已有露宿者居住，更發生火燒大廈事件，政府人員於是將該批露宿者趕離圍封，惟一年前左右渡船街露宿者增加，並向甘芳街蔓延，惟此次政府只清拆渡船街的木板屋，情況令人擔憂。