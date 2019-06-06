政Whats噏：任監警會主席即遇七一　郭琳廣遲去愛女畢業禮

監警會為慶祝成立10周年，今日(6日)喺香港大學舉辦研討會，邀請咗世界各地機構同學者一齊討論未來發展方向，幾位前任主席包括鄧國楨、翟紹唐同郭琳廣都有出席。其中由2014年到2018年出任監警會主席的郭琳廣分享嘅時候提到，唔少人形容佢嘅任期非常刺激，但對佢嚟講更似係入咗「熱廚房」。



郭提到自己喺2014年6月1號正式上任，隨即就要迎接七一遊行，根據當時傳媒報道有50萬人參加，當日監警會由中午起喺現場視察咗超過12個鐘，更加令原定飛去英國參加囡囡畢業禮嘅佢要延遲起行。



而七一後大約兩個月就爆發佔中，郭話當時監警會上下都面對難以承受嘅壓力，甚至半夜都收到投訴電話，監警會喺佔中期間收到有史以來最多投訴，甚至有組織話明知監警會當時都做唔到啲咩，但照樣投訴嚟向警方同政府施壓。佢又提到當時有委員打算辭職，以示唔同意警方施放催淚彈，佢就向嗰名委員解釋辭職都於事無補，仲會令監警會情況變得更差，最後要出盡全力去說服，幾乎要跪地請求，嗰位委員先無辭職。