每日一片：大懵貨車司機開車唔收尾板　公路擦出「愛火花」？

貨車不時運送大型物件，升降尾板非常重要，司機亦有責任小心處理。近日有車Cam就在荃灣拍到驚險一幕，有貨車司機疑疏忽，未收起尾板便開車，結果高速摩擦下在公路激出大量火花，令貨車儼如「烈火戰車」。



事發於昨日(5日)傍晚7時38分，現場是荃灣道向葵涌方向，車Cam拍攝的車輛沿中線行駛，期間一架貨車突然從快線高速駛至，並傳來響亮的金屬摩擦聲，隨之而來便是火光。原來貨車車尾金屬尾板並未收起，與地面摩擦下，激出大量火花，非常搶眼。目擊司機見狀，即時響按提示，司機最初仍懵然而知，直至駛至百米外，才發現「有唔妥」，隨即打死火燈駛至慢線善後。



上載片段的網民對司機這失誤不禁留言：「真心想知佢拖行咗幾耐」。有人笑稱：「尾板唔夠利，摩緊呀！」、「睇佢行車速度就知佢趕收工」。不過亦有網民認真分析，「因為裝咗遙控開關尾板，又冇扣尾板條鐵鏈咪出事囉！」擔心若不及時發現，「轉彎時隨時掃到其他車」。