受害女病人拒出庭作供　涉偷拍男醫獲撤控

男醫生楊崢在屯門醫院參與培訓時，涉未經女病人同意就用手機拍攝對方，原被控以不誠實取用電腦罪。惟終審法院一錘定音，「不誠實取用電腦罪」釐清檢控元素後，不能再用該罪起訴偷拍行為，律政司因而撤回檢控被告楊崢該罪。案件今早(6日)在屯門法院再訊，律政司決定撤回檢控楊未經醫院病人同意拍攝錄像影片的控罪，意味楊已全無控罪在身，可當庭釋放，辯方無向律政司申請索取訟費。



涉案的26歲被告楊崢，報稱醫生，控罪指他於去年2月8日在屯門醫院康復大樓某病房內不誠實取用電腦；至於交替控罪則指他違反《醫院管理局附例》，在同日同地，未經一名女病人的同意下拍攝錄像影片。



律政司代表今表示，撤銷交替控罪的決定與終院早前的判詞無關，撤控因身為控方證人的涉案女病人拒出庭作供，控方雖有權發出傳票強迫她出庭，但不符公眾利益。



雖然控方決定撤銷所有控罪，代表被告的資深大律師李定國仍稱控方撤銷皆因證據不足，希望法庭記錄在案。李指出，法證專家在被告的手機也找不到任何涉案的錄影片段，控方撤控的決定是合適的。控方反駁主要依賴兩名目擊證人，即案中女病人及揭案的另一名醫生的證供，因此不能說證據不足。



裁判官認為，既然控方已決定撤控，再爭論證供是否充足只是學術討論，批准控方撤控，被告當庭釋放。