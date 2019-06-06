稱未全扭入鋼筋屬少數　禮頓工程師：問題不大

沙中線紅磡站獨立調查委員會第二部分聆訊今(6日)踏入第9天，首有負責南面連接隧道的禮頓工程師出庭作供。時任禮頓工程師黃遠成認為，工人未能完全將鋼筋扭入螺絲帽，露出兩至三個絞牙屬合理，「我唔相信全部嘢都可以咁perfect囉」，又指巡查時發現未完全扭入鋼筋僅佔總數約2%，認為問題不大。



代表委員會資深大律師Ian Pennicott盤問黃，有何基礎認為鋼筋未完全扭入螺絲帽屬合理，黃未有正面回應，僅一再強調未扭入鋼筋屬少數，而於進行正式檢查時可向港鐵商量。黃承認自己從未參加過由供應商「人和科技」舉辦有關鋼筋螺絲帽課程，僅於工程前曾閱讀過一次供應商提供的工程手冊。



庭上再揭禮頓工程人員欠交檢查及測量申請表格(RISC Form)。根據庭上證供，黃本應發出完成紮鐵及落石屎前檢查共15份RISC Form，但欠交9份；另一名時任助理工程師陳國星本應發出26份表格，亦欠交其中9份，二人同聲稱因工作繁重而忘記補交表格。Pennicott質疑，二人所交表格數目不算多，忙碌不是一個合理解釋，二人均不同意，認為工程中還有很多事項需兼顧。



昨日(5日)有證供顯示，北面隧道工程有7%的鋼筋未被抽驗。禮頓施工經理譚志明今續作供指，或因工地中未抽驗及已抽驗鋼筋位置放得太近，有人誤把未抽驗鋼筋用於工程，禮頓已檢視相關做法，「會將未抽驗的鋼筋圍封得好少少」。