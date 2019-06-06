幼稚園「種族隔離」　少數族裔童學中文欠支援

少數族裔要融入香港社會，學好中文算是第一步。不過，香港融樂會今年2至3月訪問232名有少數族裔子女的家長，僅41%人有信心讓其子女就讀主流中文小學，主要因為子女在幼稚園學習的中文水平，仍不足以應付主流小學的中文科，亦有25%家長指，其子女學習的中文較其他華裔學童簡單。



調查發現，36%受訪家長指學校的學習語言為英文，22%家長不清楚幼稚園所教授的中文水平是否與華語學生程度相若，17%家長表示未知悉子女的中文能力。融樂會指，有家長為子女報讀幼稚園時，已被告知園方只會將所有非華語學生安排在相同班級或同一時段上課，顯示本地幼稚園存在「種族隔離」，未能提供真正合適的中文語言學習環境。



巴裔母親Sajila育有兩子，兒子因不熟悉廣東話，無法趕上課堂進度，就算已就讀K3，仍停留在了解教師指示的起步階段，她擔心兒子因中文基礎薄弱而無法銜接主流小學。她指，幼稚園對少數族裔孩子欠缺額外支援，學校只舉辦過一次有關學習中文的親子活動日，建議家長帶孩子到社區中心與華語兒童相處。融樂會認為，幼稚園不應預設較低的中文能力，應教導與華語學童相若的中文水平。