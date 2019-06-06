團體轟綠置居恒常化欠周全規劃　倡增綠表比例

政府早前宣布「綠置居」恒常化，並將部分公屋發展計劃轉為綠置居項目，回應公屋租戶置業訴求。公屋聯會批評政府對綠置居政策欠周全，對供應量「心中無數」，令市民無所適從，「邊一年喺邊度推出幾多單位都講唔到，好大弊病！」



公屋聯會主席文裕明今(6日)直斥政府將綠置居恒常化屬敷衍大眾之舉，不滿政府從未就綠置居訂出每年目標供應量，綠置居自當局今年3月宣布柴灣柴灣道及青衣青鴻路作為恒常化第二個項目選址後「再無着落」，令市民未能掌握更多資訊作出置業選擇。他建議政府應就每年度居屋及綠置居供應量一併籌劃，訂出目標供應量，及早公布選址及單位數目。



文亦批評政府將公屋項目改作綠置居做法規限了綠置居單位大小，無助回應公屋戶渴望改善居住環境的置業訴求，「綠置居好『濕滯』，起到咁細，叫想住大啲而買樓嘅公屋居民點買？」他相信長沙灣綠置居麗翠苑銷情緩慢，及多位申請者揀樓甩底等，都與單位面積過細有關。他建議當局重新定位綠置居為介乎出租公屋及居屋之間的新房屋階梯。



另外，聯會總幹事招國偉指出，上述柴灣及青衣綠置居共提供約3600多個單位，加上今期居屋的單位，令今年推售的居屋及綠置居的綠白表比例約為七三比，未能切實平衡社會對資助出售房屋的需求，建議將綠白表比例進一步調整為六四比。