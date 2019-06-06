65%商界領袖曾拒讓員工晉升　近半稱因乏領導潛力

升職加薪是很多打工仔的工作目標，惟專才招聘公司Robert Half於去年12月委託進行的最新獨立調查發現，225位香港香港商界領袖中，65%受訪者在過去3年內曾拒絕讓員工晉升。46%人指員工不獲晉升因缺乏領導潛力，43%人則指是因員工經驗不足。其他不獲晉升原因包括欠缺軟技能、缺乏技術技能等。



調查又發現，為免員工在被拒升職後士氣低落，領袖常採取其他措施激勵員工繼續工作。46%受訪者讓這些員工調職到其他部門，42%受訪者則安排他們參與獨特項目，37%受訪者安排他們觀察其他同事並向其學習、34%受訪者會委派更少職務、21%則會邀請他們一起處理公司難題。



Robert Half香港副總監林綺玲指出，拒絕晉升無疑會令人沮喪，但不代表將來不會再有更多事業發展機會。對於欲升職的員工，林認為他們應要積極主動、追求學習機會、展現領導才能、加入工作群組、物色一位導師、參與並提升存在感及更新履歷。若員工覺得在現職公司的晉升機會渺茫甚至完全無機會，可能是時候考慮另謀高就。