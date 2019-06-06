嘉咸街戰前唐樓倡列3級建築　港大校長寓所擬評1級

市區重建局2005年開展的中上環卑利街/嘉咸街重建計劃再添阻滯，有地區團體早前要求政府重新為地盤C嘉咸街26號A至C三連幢戰前唐樓進行評級，市建局被指未有等候整個評級程序完成，便「偷步」在地盤展開工程。古物古蹟辦事處最新建議將該三連幢戰前唐樓評為三級歷史建築，古物諮詢委員會下周四(13日)將開會討論。



市建局行政總監韋志成早前曾在網誌回應指「偷步」展開工程說法欠公允，指該項目一直按照法定的城市規劃及建築發展諮詢和審批程序進行，亦透過中西區區議會定期向公眾匯報，不應貿然在項目落實一段時間後對既定及認可的方案推倒重來。



另外，古蹟辦建議將香港薄扶林大學道1號香港大學校長寓所評為一級歷史建築。港大校長寓所是大學校長的住宅，現時的新校長寓所屬第二代，建於1949年。最早的校長宿舍位於兩座邵氏大樓的位置，舊樓於1948年改建成四個住宅單位，直到1977年才全部拆卸。



現時校長寓所花園有一座大炮作為地標，該座重23噸的海防大炮，早於1948年在域多利炮台舊址築建地基時發現，曾於1890至1911年間保衞香港防止外敵入侵。鑑於難以運送，最終大炮的擁有權歸大學所有，並一直放置在寓所花園內。



古蹟辦亦建議將九龍尖沙咀覺士道7號前賈梅士學校評為二級歷史建築。該校舍為空置校舍，被規劃署保留作「政府、機構或社區」用途。另外，古蹟辦公布，建議將東區黑角頭石刻、灣仔玉虛宮及上水味峰侯公祠列作法定古蹟。