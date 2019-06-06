休班警拍裙底春囚14日准保釋上訴　官斥可恥須嚴懲

休班男警員在金鐘海富中心扶手電梯，用手機偷拍29歲女文員裙底春，被巡警揭發後疑「撻朵」。涉事的36歲休班警麥潤森，今(6日)在東區法院被裁定一項作出有違公德罪罪成，裁判官指根據上訴庭判刑指示，在公眾地方偷拍女士裙底的行為十分可恥，令公眾厭惡更損害女性尊嚴，加上科技日新月異，偷拍行為愈來愈普遍，法庭必須嚴懲以收阻嚇作用，故即使是初犯仍應判監，故判被告即時入獄14天， 但准以5000港元保釋等候上訴。



辯方指被告的新婚妻子及胞姐均有到庭支持被告，二人聞判罪成後在旁聽席上抱頭痛哭，其中一女子疑為被告妻子更高呼：「根本夾硬判佢入去！」其後知被告獲准保釋後，二人又展露笑容。



裁判官裁決時指，接納唯一目擊事件的警署警長證供，認為事發經過就如他所述，即被告伸手到事主裙底偷拍，而現場閉路電視也顯示被告本來在電梯附近徘徊，見事主從餐廳步出後即尾隨，更刻意上幾級電梯與事主拉近距離，行為可疑，此片段亦加強了控方的案情。



辯方求情稱，被告2007年加入警隊，一直盡忠職守，曾多次獲上級嘉許，是次犯案屬單一事件，定罪後可能失去警隊工作，多年努力付諸流水，希望輕判非監禁式刑罰。