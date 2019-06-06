深水埗伯伯遭票控跪地求饒　食署等逾10人抆衫帶走

深水埗有伯伯疑因非法擺賣而遭食物環境衞生署票控，跪地20分鐘向職員求饒不果，最終被警察帶走。有關片段在網上流傳後，不少人批評食環署職員無情。



有網民星期四（6日）在Facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」上載影片，從片段所見，在桂林街和汝州街交界的行人道，擺放了幾個紅白藍膠袋，衣物散落一地。有多名食環署職員到場採取執法行動，其中兩人按住跪地的伯伯。



伯伯不斷哭喊：「我以後唔敢啦！」惟食環署職員指已就事件報警，需待警方到場處理︰「對唔住喇真係，我哋會同差人溝通」。



現場聚集了不少途人圍觀，有男子勸食環署職員指：「佢都唔係郁手打你哋，你做咩捉住佢，你圍住佢咪得囉。」惟人員解釋只是抆着伯伯衣服。



網民更上載相片，只見當時有約6名食署人員和7名警察在場，伯伯雙膝跪地，呆望食環署職員把物品收起，最終伯伯被警員帶走。據貼文所指，當時伯伯「跪足20多分鐘，求食環放佢一馬」。



不少網民批評食環署職員不近人情：「屯門公園大媽就唔捉」、「愈睇愈嬲，蝦阿伯阿婆就叻」、「賣垃圾啫，趕佢走咪得囉，使乜拉人呀」。



有網民則認為執法正確：「咁阿叔又真係撐唔落嘅」、「阿伯阻街就係犯法，食環署係有權力去拉佢喎」、「老人家有免死金牌咩」。



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