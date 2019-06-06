「劉馬車」打鬥罪表證成　官不明其稱呼問：一架車個車？

自稱「劉馬車」的網絡紅人劉駿軒，年初在天水圍跳舞時遭一名青年取笑，雙方起爭執後動武，原本兩人均被控在公眾地方打鬥罪，但涉事青年早前獲撤控，准簽保守行為了事。至於否認控罪的劉，今日(6日)在屯門法院受審，裁判官裁定其表證成立，押後至本月25日裁決，劉續准保釋。



22歲的劉駿軒被控於今年1月5日，在天水圍銀座廣場與陳耀東非法打鬥。陳早前獲撤控，准以2000港元守行為一年了事，而劉今早開審前亦提出欲簽保了事，但控方拒絕。



控方之後傳召陳作供，他直接稱劉為「劉馬車」，裁判官聽罷大惑不解，「係咪一隻馬個『馬』，一架車個『車』？」陳稱，當晚11時許目睹劉跳舞便嘲笑對方，雙方爭執，劉情緒激動狂叫。



及後他們走得很近，心口碰心口，劉出手將他推倒，除用頭撞他的頭，還用手指抓他，更咬致陳的額頭流血。陳出拳推開對方，雙方打成一團，維持5分鐘後由陳的朋友將兩人分開。



不過，辯方道出另一版本，指陳滿身酒氣及撩事鬥非在先，嘲笑劉之餘，還說出「冒犯人哋娘親嘅四字真言」，並指「拍得片放上網就預咗畀人X(粗口）」。辯方指，陳當時手持啤酒樽，之後出手將劉推落地，不斷出拳打其頭，令劉眼鏡飛脫。劉為掙脫才被迫用頭撞頭及咬他額頭。



陳供稱當時混亂，記不起自己有否用粗口，雖承認自己有飲酒，但不致「斷片」及行為失控：「我會講粗口，但唔會問候人哋娘親」。



控方舉證完畢後，裁判官裁定案件表證成立，劉選擇出庭作供，其自辯跟律師道出版本大致相同。裁判官聽畢雙方陳詞，押後裁決。