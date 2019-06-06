六旬翁狎智障女囚44月　官指求情信引證事主仍被操縱

六旬翁在街上兜搭輕度智障女子，要求做「女朋友」，二人「拍拖」期間，他要女方為他口交並拍下口交照片，又向她上下其手非禮。而某次女方應邀上他家中時，赫見他正與另外兩位女伴全身赤裸打邊爐兼性交的同時，亦要摸她的私處。老翁終因被揭發手機有口交照而惹上官非。64歲被告林錦華早前承認5項非禮罪，今(6日)於區院被判囚44個月。



法官斥被告明知女事主乃精神上無行為能力人士，卻長時間操縱及剝削事主，案件嚴重，情節令人不安。法官提及辯方曾呈交女事主X署名的求情信，內容寫有與被告相愛數載，其父母同意兩人交往，兼指是警方逼她作出控告，希望法庭原諒被告，又指兩人會結婚等。惟X的創傷報告指出，她未有把事件告之父母，且她不喜歡被告的行為但不懂拒絕，與信件內容不符，加上她是一名智商相等於9歲多兒童的輕度智障人士，法庭不相信此信由她構思及撰寫，反而此信引證X被操縱，即使事發已兩年，操縱情況仍存在。



法官又指，從X在會面片段中談吐，任何人都不難察覺她乃智障人士，若誠如被告所言視X為女朋友，不可能會在其他人面前侵犯她，認為被告只當她是可剝削的玩物。法官對於被告遲來的悔意亦有保留，且被告更言仍當X是親密女友，認為其重犯機會絕對不小。



法官亦下令充公被告保釋金，指相信被告或有人代表他接觸X，才令她抄寫有關求情信件以呈交法庭。