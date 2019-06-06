網民熱話：奇男「跨欄」意外摔倒　目擊途人被嚇呆

常聽說「做到就係型，做唔到就係X」，型與出洋相只是一線之差。前晚（4日）一名男子疑貪快「走捷徑」，於是跨越行人路與馬路間之欄杆。豈料跳越之際小腿撞到欄杆，跨欄男翻側倒地，結果惹來一眾網民嘲笑，「型，係要付出代價」。



事件發生於屯門恆貴街一所食肆外，相信是剛用完餐的年輕「跨欄男」步出食肆。未幾就見他突然加速助跑，一手按在欄杆上，下一秒雙腳一蹬準備跨越出馬路。豈料跳越之際，「跨欄男」的小腿撞到欄杆，導致他翻側倒地。嚇得2名目擊者目瞪口呆，其中一名目擊者正上前查看之時，「跨欄男」已爬起，若無其事地過馬路。



網民嘲笑「跨欄男」自作孽，「不作死便不會死」、「型咪出事囉！」不少人笑言即使看多少次，仍覺得影片十分搞笑，「我笑咗10次...」、「唔同角度睇都係笑咗出聲」。



網民有話說：



李紫：佢仲要仆完街起番身，若無其事過馬路嗰吓威水



Johnny Leung：好嘢！即刻起身行咗去，好瀟灑！



Andy Chan Chi Pan：咁都算係過咗去啊...



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