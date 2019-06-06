33%食水未入屋已流失　團體建議調整水費結構

香港常有爆水管與漏水事故，水資源情況令人關注。思匯政策研究所今日(6日)發表水資源管理政策現代化報告，點出香港用水量過多及水費分級制度過時等問題，更批評因政府水管滲漏等多個因素，導致33%食水未送到家庭用戶水龍頭已流失。研究所建議，政府應調整水費結構，同時推廣智能水錶科技。



研究所資深學人李煜紹表示，根據國際水協會最新數據，香港每日人均用水量達217公升，高於全球平均水平近10%。他又指，即使東江水及生產成本上漲，但現行水費制度由1995年起從未更改，當中每級門檻是根據平均家庭住戶人數制訂，現時首12立方米是免費，李認為應收緊至首9立方米免費。



他以3人家庭為例，若按用者自付原則調整水費結構後，每4個月的收費會由255港元，增加1.4倍至622港元。他強調，水費結構調整並非需要一次過完成，可分階段進行，而當局亦應考慮為低收入家庭提供政策支援。



李批評，若只計算政府和私人水管滲漏，則佔食水流失的23%，認為早年水務署更換政府水管未能解決全部食水滲漏問題，如大廈中的食水喉出現滲漏，食水同樣被浪費。他建議政府進一步推廣更換智能水錶，實時監控用水和數據傳輸，並讓住戶透過手機等裝置得知用水量。



研究所高級顧問陳琦建議政府應調整現行目標，將水管滲漏率從15%減低至8%，從而節省7290萬立方米淡水。