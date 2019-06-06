男廚工涉冒警性侵案　女事主稱被告揚言好熟法律

26歲廚房工人梅錦添涉嫌冒警在半年內性侵犯3名交友網認識的女子，案件今(6日)於高院續審，控方傳召當時為大學生的事主Q作供。



現年24歲的Q指2017年4月透過交友程式認識自稱「邱比特」的被告，至4月29日被告相約到旺角一酒吧喝酒，期間稱自己是油尖旺反黑，負責掃黃賭毒。酒吧內，被告亦有介紹他的朋友包括Yvonne讓Q認識。



有喝啤酒及威士忌的Q至凌晨5時離開酒吧，而被告則稱與父親鬧交不能回家，着Q陪伴。之後，被告稱找到地方休息，帶她到時鐘酒店，雖然不想並扯着電燈柱，但她仍遭強拉到酒店房。



進房後被告不斷吻Q的臉及嘴，更推她落床壓着，被告同時自行褪下外褲並想拉低Q的牛仔褲，又伸手摸其私處。Q反抗大哭，被告此時稱：「可唔可以唔好再喊?」Q回應「你依家想強姦我，我點解唔喊。」被告否認並不斷用粗口責罵：「如果要強姦你，一早入咗去喇。」



Q聽後表示：「我畀錢你，你放我走。」被告即停手及拿走她銀包內僅餘的百多港元，又拿出其身份證讀出名字：「我當差咁耐好清楚法律，同你上房有CCTV，唔會告得入。」被告之後又要Q給他1000港元，Q稱要落樓提款，期間以電話短訊把事件告訴Yvonne，Yvonne表示要與被告傾談，而兩人傾談時，Q稱曾有向路過的一對夫婦求救。



被告早前否認企圖強姦、交替性的非禮罪、未經同意下肛交及強姦4罪，案件下周一(10日)續審。