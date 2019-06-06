2023至25年公營房屋不足　僅1.7萬單位落成

房屋委員會正擬定2023/2024和2024/2025年度的公營房屋建設計劃，7個項目共提供17,000個單位，當中約10,000個公屋和居屋單位來自東涌，其次是朗邊有3000個居屋單位，啟德也有1800個居屋單位，及九龍灣宏照道1400個公屋單位，屯門顯發里900多個公屋單位和北角渣華道200多個居屋單位。



過往幾年間每年有萬多個單位供應，2023/2024和2024/2025年度不足2萬個單位，相形見絀，公營房屋供應更加緊張，亦遠低於長遠房屋策略的供應目標，勢必拖長公屋輪候時間。



運輸及房屋局去年底公布的長策目標為2019/20至2028/29年度10年期的公私營房屋新供應比例，由6比4調整至7比3，即公營及私營房屋供應目標分別為每31,500個單位及13,500個單位。



而在今年3月底，約有146,300宗一般公屋申請，及約108,300宗配額及計分制下的非長者一人申請，合共254,600宗。一般申請者平均輪候時間為5.5年，大幅拋離3年上樓的目標，而長者一人申請者的平均輪候時間為2.9年。