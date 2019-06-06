涉上海仔日本「世界之毒」案　7名疑犯全為香港人

日本警方破獲涉及本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻販毒集團的「世界之毒」案，最新消息指，行動中被捕的7名中國籍男子均為香港人，他們分別有和勝和等黑幫背景，各人皆有案底。據了解，7人分別是負責駕駛船隻及運送毒品的「死士」，相信有多名在香港活躍的毒販是他們背後「金主」，並利用7人帶毒到日本。「廿三萬監察」發言人王國興質疑香港警方為何未能堵截，而日本消息指，香港警方將與東京警視廳合作，了解調查進展。



日本警方周一（3日）在靜岡縣南伊豆町海邊一艘船隻上檢獲約一噸疑從香港走私入境的冰毒，是該國歷來單次檢獲的最大批，市值約600億日圓（約43.5億港元）。據了解，若今次運毒成功，背後「金主」可享龐大利潤，即使失敗，就由7名「死士」負刑責。由於毒品涉及金額龐大，相信牽涉多個「金主」。



消息人士指，有理由相信是直接把毒品由其原產地出貨，然後再在海上將毒品「船過船」運往日本。消息指，過往案例顯示，如毒品經香港轉運，較多是可卡因，並以貨櫃形式掩藏轉運。至於有豐富原材料的冰毒原產地，以往以3個國家為主，分別是內地、緬甸及馬來西亞，惟消息人士指，近年內地大力打擊冰毒及嚴控冰毒原材料，因此涉案冰毒較少機會源自內地，相信很大機會是來自緬甸或馬來西亞。



據日本消息，當地冰毒交易價格較高，加上四周臨海特點，成為走私者認為合適的目標。由於日本將舉辦2020年東京奧運會和殘奧會，估計隨着開幕日子臨近，當地警方會加強執法及掃毒，可能有人企圖趁「大掃毒」前大量入貨。2017年日本警方就在茨城縣截獲約475公斤冰毒，亦疑有黑社會相關人員參與其中。



在各地政府聯手打擊下，上海仔的販毒集團走向末路，近月瘋狂出貨。據日媒報道，周一晚上9時半，一艘長約10米及沒有船名的白色船隻抵達靜岡縣南伊豆町海岸，一早在場埋伏的警員上船檢查，發現大批冰毒，拘捕2名卸貨男子，翌日拘捕餘下5名涉案男子。他們涉嫌違反《興奮劑取締法》，年齡介乎20歲至49歲，包括一名35歲姓林男子。



今次是過去212日內第43宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產毒品運往海外瘋狂散貨。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



廿三萬監察發言人王國興指，留意此案相當嚴重，且毒品數量極巨大，香港警方在追緝本地販毒集團「未夠力」，應調查此宗日本毒案與香港有否進一步的關係，並繼續跟進。本港的毒品問題「從來都未停過」，警方應進一步與內地及日本等地加強情報交流，打擊毒禍，不單要捉「魚毛蝦米」，更應追緝大毒梟以及其販毒集團」。



理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，如日本傳媒所述是疑從香港走私往當地，則反映香港警方失職，堵截毒品源頭不力，甚至會令人懷疑毒品的所屬集團在港仍有「保護傘」。即使船並非由本港為出發點，但陳指被日本拘捕的7人均是港人，不能排除案件與以香港為中心的販毒集團有關，港警亦理應事先收到相關情報。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/