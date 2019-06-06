會計員涉冒老闆簽支票盜公款1000萬　下周二判刑

一名餐飲集團會計文員因自己經營酒吧虧蝕，在4年多內冒充任職公司的老闆簽名開支票，盜竊超過1000萬港元。他今天(6日)在高院原訟庭承認兩項盜竊和一項欺詐罪，法官聽取求情後，將案押後‪至下周二‬（‪11日‬）判刑。



案情顯示，本案兩間受害公司分別是安利達集團有限公司及雋利有限公司，由同一名東主擁有，業務包括經營餐廳、夜總會和麻雀學校。本案被告石愛明（48歲）則是該兩公司會計文員。2015年1月，東主的秘書發現公司戶口結存與月結單不符，於是致電被告，但被告拒接電話，公司報警。



被告在公司揭發事件後兩日被捕。他向警方招認，因自己酒吧生意蝕錢，所以乘着保存公司支票簿之便，冒簽支票盜取兩間公司的存款。兩間公司在10至14年期間，分別被盜461萬多港元及566萬多港元。



辯方大律師求情時表示，被告與朋友合夥投資酒吧和餐廳，但生意在2007至2008年金融海嘯後一落千丈，加上妻子在2008年與他分居並失蹤，令他突然要獨力撫養當時10歲的女兒。結果在經濟壓力之下，踏上偷竊公款不歸路。之後被告與太太重新聯絡，兩人雖已正式離婚，但妻女同到庭支持。大律師又指被告主動招認犯案，且在裁判法院提訊階段已經認罪，請求法官輕判。