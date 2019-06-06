為民鎚害：非洲豬瘟連環爆　食衞局長懶又蠢

適逢端午節前夕，上水屠房3星期爆出2宗非洲豬瘟，食物環境衞生署兩度銷毀全場活豬，並作清潔消毒後才能恢復供應豬隻，肉檔零售生意大受影響，市民亦憂慮端午節隨時要捱貴豬。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《為民鎚害》，今集要審判的是食物及衞生局局長陳肇始，批評她「治標不治本」，只懂封屠房、搞消毒，銷毀場內豬隻，勞民傷財，卻不肯改善活豬檢疫制度。



上水屠房上月上旬有豬隻樣本驗出有非洲豬瘟病毒，惟恢復供應不久後，上月底又再爆出有豬隻感染非洲豬瘟個案，當局在1個月內兩度發出「殺豬令」。節目點出，港府處理非洲豬瘟的手法有問題，引述港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，爆出首宗個案後，港府並無交代有否增加豬隻化驗樣本數目等加強檢疫的措施，質疑政府無改善檢疫措施，又批評實際殺豬過程，與當局較早前以「毛公仔」所作演習「完全係兩回事」。



節目狠批陳肇始「鍾意做騷」，以為漏夜宣布消毒屠房同殺豬就已做了事，質疑她以為內地及文錦渡都有檢疫關卡，就足以確保安全；又引述有立法會議員踢爆，香港每日平均有4000隻活豬供港，但當局去年全年卻只抽驗了90多個樣本。節目批評食環署鮮有做病毒快速測試，形容「好求其、好俹簁」。



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