八旬婦伏屍元朗山貝村墳地　證為失蹤人士鄧甜好

元朗山貝路山貝村一處墳地，今日(6日)下午4時許，一名男村民行經上址對開時，赫然發現一名老婦倒臥於草叢，旁邊有食物袋、雨傘及鞋等個人物品，恐防有人失救，立即報警求助。救護員接報趕至，證實老婦已當場死亡，屍身更開始發臭，並長出蛆蟲。警方經初步調查後，證實死者為失蹤人士鄧甜好(84歲)，相信事件並無可疑，列作屍體發現，死者死因則有待驗屍後確定。



據鄧甜好長子陳先生表示，自己任職足球教練，與母親均屬南邊圍土生土長原居民。他表示於上周六(1日)下午與母親交談後，便外出帶隊參加比賽。至同日晚上，他重返父母寓所時，發現單位內電燈及電視機未有關上，母親則不知所終，陳起初以為母親前往胞弟單位，遂返回其位於內地的寓所休息。



至翌日，他先後接獲友人及父親通知，指母親昨午約5時離開寓所後便告失蹤，遂立即返回香港及報警求助。陳續指，母親最後被發現的位置於元朗輕鐵站附近，雖然她年紀老邁反應較慢，聽覺及咀嚼能力甚弱，惟視力不俗且思路清晰，事發前亦無表示身體不適或與家人爭執。由於屍體發現位置鄰近魚塘及墳地，死者身上並無發現傷痕，財物亦齊全，故陳不排除母親事發當日感到「唔開心」，外出散心期間懷疑迷路，被大雨困於僻靜處失救致死。