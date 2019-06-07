Dr.東：癌症康復者透過繪畫　悟出做人要活在當下

色彩鮮艷奪目、由大大小小圓形組成的曼陀羅圖案，不但對觀賞者而言賞心悅目，創作者繪畫時亦恍如經歷一趟療癒心靈之旅。乳癌康復者李瑞蓮一度十分畏懼死亡及癌症復發，透過繪畫曼陀羅的過程，領悟出大自然生死有命，最重要是專注活在當下，放下過去苦痛，亦毋須為未來擔憂。



任職小學老師的瑞蓮6年前發現左邊乳房有硬塊，檢查後確診第3期乳癌，隨即接受手術切除左乳並接受化療、電療及標靶治療。她憶述初患癌時非常害怕死亡，「見到親戚朋友（患癌後）短時間就過身，覺得自己都會一樣」，不過念及當時正在海外留學的兒子及預備應考公開試的女兒，令她決心積極接受治療。經過1年多療程後，病情終於穩定下來，現時只需每年覆診一次。



大病初癒，瑞蓮加倍重視身心健康，2年前退休後參加了香港癌症基金會的曼陀羅繪畫療癒工作坊，發現透過畫畫不但可放鬆身心，更令她對人生有新看法，「開頭成日驚住會復發，後尾接觸唔同身心靈活動包括曼陀羅，教我將注意力集中返喺當下，唔好記掛過去嘅唔如意，亦唔好擔心將來會發生唔好嘅嘢。」



繪畫曼陀羅需經草稿、上色、風乾、再重複上色等多重步驟，每幅作品耗時6、7日才完成。瑞蓮的其中一幅作品以大樹為主題，創作靈感源自一次與家人行山，停在一棵大樹下休息時，一朵粉紅色小花從樹上徐徐飄下，旋轉著落到地上，「朵花跌落嚟已經係生命結束，但佢唔會覺得悲哀，只係完成咗使命落返泥土，第日再變成養份滋養大樹。我覺得人都一樣，生老病死好平常！」



癌症基金會由6年前起舉辦曼陀羅工作坊，至今已有100多名癌症病友參加。身心靈健康服務高級經理黃佩珊指出，曼陀羅在梵文中有圓滿的意思，代表生命延續及連接，繪畫時需長時間保持專注，令病友身心平靜，暫忘疾病痛苦。該會將於6月16日至7月一日，在中環中心舉辦畫展，展出23名學員共約40幅曼陀羅畫作，期望藉此讓病友向大眾分享他們的生命故事及心路歷程。



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