中電首創吊臂車安全警報系統　減撞天橋機會

中電研發團隊受去年柴灣道重型吊臂車撞散行人天橋的啟發，研制首套吊臂車安全警報系統。為減低單憑司機肉眼或經驗判斷吊臂車高度出錯的問題，新系統能偵測到車上吊臂高度數據，若吊臂超出四點六米標準，系統會響起警報，提示司機不能駕駛。中電早前另成功研發貨車尾板防夾裝置，以紅外線感應原理，防止有人被尾板夾傷。中電指，日後會與運輸業界技術交流，推廣工作安全。



中電財務及輔務部總監林漢文表示，吊臂車警報系統是去年研發，屬全港首創，系統分兩個分別是「行駛」和「工作」模式，工作人員於吊臂主臂和伸縮臂加裝感應器，當吊臂在工作模式時，系統不會即時啟動，但轉換至行駛模式時，當吊臂高於四點六米，系統警報會響起。



中電物流及運輸處技術主任林啟思指出，行駛模式並非指車輛行駛中才啟動，而是當發動引擎後，系統會做運作探測，「調校時會盡量低過四點六，不會超過，有時會校在四點四、四點三，寧願安全點。」林漢文強調車隊有八輛吊臂車，未發生過任何意外，其中五輛已經安裝有關系統及運作。他說系統準確率極高，材料成本只需約二千五百元，安裝只需花一至兩天時間。



此外，二零一六年亦研發出於尾板安裝「X型」紅外線觸覺式防夾裝置，當紅外線探測期間，任何人或物件進入紅外線覆蓋範圍，尾板運作就會立即停止，避免意外發生。中電物流及運輸處技術員黃永良表示，紅外線感應器安裝於尾與尾板接合位置，新增系統成本只需約三千五百元。