東涌滿東邨電器店人去樓空　20戶入伙街坊被拖貨

隨著多個新屋邨陸續入伙，不少電器及裝修公司會在屋邨現場擺設流動宣傳檔位，為居民提供電器優惠及送貨服務，惟近日有專爲東涌滿東邨及觀塘安泰邨居民提供購買電器服務的公司，被指收款後突然停止送貨，總店人去樓空，苦主多番致電或上門追討不果，懷疑東主捲款潛逃，涉及貨值至少廿九萬元。海關表示已接獲舉報，正跟進事件。



新屋入伙本是開心事，但遇上無良電器公司拖欠付貨則欲哭無淚。東涌滿東邨去年十一月開始入伙，不少裝修及電器公司在附近租借貨櫃設臨時零售點，為新屋邨居民提供裝修及電器一條龍服務。工聯會東涌社區總幹事王俊傑指，近日收到約廿戶東涌滿東邨居民投訴，指控同一間在附近設臨時店舖的電器公司，收取貨款後遲遲未能交貨，總共拖欠價值至少廿九萬元的電器貨款。



王俊傑說最大一宗拖貨金額投訴為三萬多元，有部分事主甚至被拖欠電器超過四個月仍未能送貨，然而該公司位於觀塘的辦公室現已關閉，住戶未能聯絡公司負責人，王質疑肇事老闆似是捲款潛逃，昨日連同一眾苦主向海關舉報，部分苦主亦已報警求助。



滿東邨居民王小姐原準備本月完成裝修入伙，上月她以三萬三千元向該電器公司購入冷氣機、煤氣爐及抽油煙機等電器，原協定在完成裝修後三日内送貨，但她近日致電涉事電器公司了解送貨安排，但聯絡人卻失聯。眼見入伙在即，她只好重新向其他公司購入電器，苦嘆追討無門「喜事變慘事。」



東網記者曾到涉事電器公司在觀塘順安邨的總店了解，店面有醒目大字標明專為觀塘安泰邨新入伙居民提供電器裝修一站式服務，但店舖早已人去樓空，店內遺下數十部冷氣機、洗衣機及熱水爐等電器，門外則擺有很多地磚。緊閉的玻璃門貼有一張手寫的通告指「外勤中，如查詢電器收貨，請致電楊先生」。惟記者撥打告示上的電話卻依舊沒有人接聼。有街坊稱，店舖已關閉一個多月，近日不斷有苦主上門追討，而有物業職員亦稱，該商戶已欠租超過數月。



警方至今收到九宗同類報案，涉款約十六萬元，案件列作以欺騙手段取得財產，交大嶼山警區刑事調查隊跟進。海關亦已接獲相關舉報，正跟進事件，如發現有違反《商品説明條例》行為，會採取適當執法行動。



消委會去年接獲一千八百多宗有關電器服務的投訴，按年升一成二，其中涉及送貨延誤或貨物遺失的投訴佔約一成，消委會提醒消費者到有信譽的商鋪購買電器，先繳付部份訂金，待貨品送達後，才繳付餘下的款項。