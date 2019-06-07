東方日報A1：假難民販毒啪丸仔　殺入甘芳街橋底

早被深水埗通州街橋底「南亞村」遺民佔據、位於旺角渡船街及西九龍走廊一段行車天橋底重建的「南亞新村」，當局在上月發出「最後通牒」後，至昨晨採取行動，動員近半百人花逾兩小時，清拆上址約十間木板屋。惟村民早聞風先遁，在距離新村五分鐘步程的甘芳街橋底霸地築竇，「竇口」至今紋風不動。有區議員指不少露宿者經常叫囂喧嘩甚至販毒，昨清拆前目睹「有人喺度好似啪咗丸仔，趕都唔走！」狠批當局歎慢板「拆啲唔拆啲」，任由南亞新村版圖擴張、治安毒瘤四散令人堪憂。



鄰近山東街的渡船街行車天橋底「南亞新村」原屬園圃，據悉早於兩、三年前，上址已搭建至少十間木板屋，堆放梳化、竹棚、床鋪、座椅及其他雜物，部分村民由深水埗通州街橋底「南亞村」流竄而至。上月中，部分木板屋貼有多張分別由民政事務處及地政總署發出，印有包括中文、英文及外語的通告，表示會於六月六日早上進行聯合清理行動，接管及移除未經授權構建物。昨晨九時許，警方、食環署等共約四十人到場，人員把渡船街往油麻地方向一條行車線封鎖，以讓警車及夾斗車停泊準備清場。



現場所見，大部分木板屋均已空置，惟仍有數名「村民」留守，其中一名戴紳士帽、身穿印有黑白圖案恤衫的尼泊爾男村民，情緒激動拒絕遷出，需社工調解約半小時始態度軟化，把「家當」放入行李篋、背囊及膠袋後，在警員陪同下帶同單車離開，據悉他將租住救世軍宿舍的單人房間。另外，一名赤膊的本地紋身漢軟攤椅上，他稱蝸居橋底約三個月，已把物品遷往附近朋友住所的天台暫存，對於木板屋被拆，坦言「唔知去邊度住」，冀當局能提供協助。



當村民離開後，多名戴上口罩及手套的工人，利用工具把木板屋解體，再把木板抬往夾斗車，其餘雜物則分別以黑色膠袋裝起運走。工人其後以鐵絲網把橋底圍封，防止再有人霸地搭屋，整個行動約兩個多小時後結束。



距離上址五分鐘步程的甘芳街橋底至少有「一屋四竇」，部分露宿者更疑由新村遷徙而至，有人在橋底與路邊花槽間的空隙另闢「竇口」，放滿手推車、雨傘等雜物，以及大量紅白藍膠袋，相信內有村民的家當，另有人用竹枝晾掛衣物。現場未見有任何告示，要求村民遷走或有進一步清拆行動。



油尖旺區區議員許德亮指，遷至渡船街橋底霸地露宿的，不少均由深水埗區流竄而至，他們經常叫囂喧嘩甚至販毒。而渡船街橋底清場後，將被改建成慈善團體用地，至於甘芳街橋底早在數年前已有露宿者聚居，當局雖曾把該批露宿者趕離及把上址圍封，惟約一年前渡船街露宿者增加並向甘芳街蔓延，衞生治安每況愈下，對於當局只清拆渡船街的木板屋，許狠批當局歎慢板「拆啲唔拆啲」，令人擔憂。



油尖旺民政事務處發言人指，昨天於渡船街（近山東街）行車天橋底的聯合清拆行動中，已完成清拆該處共九個非法構築物。社會福利署及協助露宿者的救世軍露宿者綜合服務隊一直關注及跟進該處露宿者個案，在最近數月多次探望該址的露宿人士，並在聯合行動當日即時協助要求援助的露宿者尋覓居所，勸喻他們盡早脫離露宿生活。對於德昌街（甘芳閣旁）天橋底被露宿者霸佔及搭建構築物，該位置並不在這次聯合清拆行動的範圍內。



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